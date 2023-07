Calciomercato Lazio | Zielinski non arriva: ha detto sì all'Arabia

Fonte: BBC Arabic

L'Al Ahli fa man bassa e dopo Milinkovic prende anche Zielinski. Il polacco era un obiettivo della Lazio proprio per sostituire il Sergente, ma il club biancoceleste dovrà optare per un altro giocatore dato che il centrocampista ha deciso di andare in Arabia. Come riportato da Bbc Arabic l'accordo totale sarebbe arrivato in questi minuti con il sì del giocatore. Al Napoli, con cui aveva ancora un anno di contratto, 27 milioni di euro, mentre lui firmerà un contratto di 3 anni a 13.5 milioni a stagione. Cifre importanti con cui i club italiani non possono competere