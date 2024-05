Lazio, Stefano Re Cecconi: "Sono orgoglioso. Questi tifosi..."

Quella di ieri è stata una domenica che rimarrà impressa per sempre nel cuore dei tifosi biancocelesti. In un Olimpico gremito gli eroi del '74 e le loro famiglie sono stati omaggiati a cinquant'anni dalla vittoria del primo storico scudetto della Lazio.

Ampio spazio alla giornata è stato dato anche nel corso della "Domenica Sportiva" in cui è intervenuto anche Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano scomparso in modo tragico nel 1977: "Dire grazie oggi è scontato, non ci sono parole. Io papà non ho avuto tempo di viverlo, ma i tifosi mi hanno accompagnato per tutta la vita. Sono orgoglioso di far parte di questo popolo", queste le sue parole.