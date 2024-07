Calciomercato Lazio, Simeone in salita: trattativa molto complicata

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Pista Simeone tutta in salita per la Lazio. Il figlio d'arte sta facendo ancora attente valutazioni sul suo futuro. Vuole giocare di più e l'arrivo probabile di Lukaku alla corte di Conte può limitare ancora di più il suo minutaggio. Come raccolto dalla nostra redazione, difficile pensare a un'ipotesi Lazio per l'attaccante argentino nonostante gli accostamenti degli ultimi giorni. L'ex Verona e Genoa, attualmente di proprietà del Napoli, non è una priorità per la dirigenza bianccoceleste e resta un'opzione molto complicata.

