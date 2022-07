Calciomercato, Lazio su Valeri: la conferma arriva dai social

Il mercato della Lazio è entrato nel vivo, e dopo gli ultimi colpi la società ora sta sondando Valeri per la fascia sinistra.

Fonte: Matteo Columbro-Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è sempre più attiva sul mercato. Dopo gli arrivi di Casale, Cancellieri e Marcos Antonio, oggi in Paideia visite mediche per Romagnoli, Gila e Maximiano, accolti da una ricca folla di tifosi. Dopo i test, le firme e le ufficialità i tre raggiungeranno Auronzo di Cadore e si metteranno subito a disposizione di Sarri. Mentre ad Auronzo si corre e si fatica, a Roma Lotito continua a definire il mercato. Il patron non sembra volersi accontentare e vuole regalare al mister anche il terzino sinistro. Tra i nomi sondati c'è anche quello di Emanuele Valeri della Cremonese, anche lui come Romagnoli grande tifoso della Lazio. In queste ore, abbiamo notato come tra le ultime foto postate su Instagram dal calciatore, sia arrivato il like di Enrico Lotito, figlio del presidente. Un particolare che fa ben sperare i tifosi, infatti il figlio del patron nei giorni prima delle ufficialità di Casale e Romagnoli commentò e mise like alle loro ultime foto, come ha fatto con Valeri. Se è vero che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova, il prossimo acquisto di mercato potrebbe essere proprio lui.