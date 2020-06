Calciomercato Lazio, Vagnati incontra la sua ex Spal: il Torino tratta Fares

La Lazio ha già individuato i ruoli su cui intervenire nella prossima sessione di calciomercato. Tra questi c'è anche l'out sinistro, dove Inzaghi potrà contare ancora su capitan Lulic, ma a lui la società vuole affiancare un profilo più giovane in vista della partecipazione alla Champions League. Tra i nomi che si sono proposti alla Lazio c'è quello di Fares, compagno di scorribande di Lazzari nella scorsa stagione alla Spal. Al momento per i biancocelesti le priorità sono altre, e l'entourage del giocatore ha approfondito i discorsi con altre società. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show l'Originale è andato in scena un incontro tra Torino e Spal, con il nuovo ds granata Vagnati di fronte al suo ex club. Non è stato raggiunto l'accordo, ma filtra ottimismo sulla trattativa.