Calciomercato Milan | Fonseca in bilico, Tudor è il preferito: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Paulo Fonseca al Milan non è iniziata col piede giusto e dopo la sconfitta contro il Liverpool la dirigenza sta valutando il da farsi. La panchina del portoghese traballa, il rischio è che possa essere esonerato anche prima del derby di domenica. Diversi i nomi che sono stati accostati al club rossonero come possibili sostituti e tra questi, due ex Lazio. Si è parlato di Sarri, ma anche di Tudor e proprio quest'ultimo, come riferisce Monica Colombo del Corriere della Sera, sembrerebbe godere della preferenza da parte di Ibrahimovic.

Le parole della giornalista: "Credo che l’avventura di Fonseca al Milan sia segnata. Anche qualora i dirigenti non avessero in animo di procedere ad un avvicinamento così repentino nel corso della stagione, la prova con il Liverpool e la delegittimazione che c’è stata nelle ore immediate, fa si che Fonseca abbia perso di credibilità agli occhi dello spogliatoio. Ora il derby è una prova del fuoco per tutti: se giochi alla morte, lo fai sia per il tuo orgoglio che per salvare la panchina del tuo tecnico. Se giochi molle come contro il Liverpool, significa che lo hai mollato e se lo hai mollato alla dirigenza non resta che cercare un sostituto".

"Sostituto? Tra tutti quelli che sono usciti finora, quello che ritengo più verosimile perché è quello che piace più ad Ibrahimovic è Igor Tudor. Allegri ha litigato con lo svedese ai tempi del Milan e Sarri si sta proponendo, ma per quello che so è Tudor il nome più credibile”.

