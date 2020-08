Calciomercato, mosse sugli esterni: Vojvoda al Torino, De Silvestri da Mihajlovic

Mentre la Lazio conta a breve di chiudere l'operazione Fares con la Spal, è vivo il calciomercato per quanto riguarda gli esterni. Il Torino, che ha visto sfumare proprio Fares, nei giorni scorsi ha ufficializzato Ricardo Rodriguez, mentre come riferisce Sky Sport è vicina all'acquisto di Mergim Vojvoda dallo Standard Liegi. Il giocatore kosovaro, sul quale si era mossa anche l'Atalanta, sostituirà Lorenzo De Silvestri che firmerà un biannale per il Bologna, tornando a lavorare con mister Sinisa Mihajlovic (come già accaduto alla Fiorentina, alla Sampdoria e al Torino).

