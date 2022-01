Calciomercato, pres. Empoli: "Cutrone e Pinamonti non si muovono. Ma se Lotito..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Fabrizio Corsi ha parlato dell'interesse della Lazio nei confronti di Cutrone e Pinamonti. Il presidente dell'Empoli ha sottolineato che il club non vuole privarsene. Tuttavia non esclude che, a fronte di determinate cifre, si possa intavolare una trattativa in extremis. Di seguito le sue parole: "Cutrone e Pinamonti non si muovono. L'Empoli non si priva dei suoi gioielli. Cutrone e Pinamonti non si muovono da Empoli. Non ci vogliamo privare dei nostri titolari in attacco, dato hanno giocato spesso insieme o Cutrone ha rappresentato in alcune gare il ricambio perfetto di Pinamonti stesso. La Lazio? Solo se Lotito si presentasse con un'offerta di 10 milioni a quel punto ci potremmo sedere per iniziarne a parlare..."

