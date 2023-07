Calciomercato | Tutti gli affari ufficiali dei 20 club di Serie A

La stagione 2023/24 è entrata ufficialmente nel vivo così come il calciomercato estivo. Tante squadre hanno iniziato a muoversi per rinforzare le proprie rose e diventare ancor più competitivi. La campagna trasferimenti è partita ufficialmente il 1° luglio: e chiuderà tra il 31 agosto e l'1 settembre. Il campionato invece aprirà il sipario nel weekend del 20 agosto per terminare il 26 maggio 2024. Di seguito tutti gli affari ufficiali delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Arrivi: Lammers (a, Sampdoria), Carnesecchi (p, Cremonese), Gollini (p, Napoli), Miranchuk (c, Torino), Zortea (d, Sassuolo), Cambiaghi (a, Empoli), Adopo (c, Torino), Kolasinac (d, Marsiglia), Bakker (d, Bayer Leverkusen).

Partenze: Lammers (a, Glasgow Rangers), Sportiello (p, Milan).

Trattative: Becao.



BOLOGNA

Arrivi: van Hoojdonk (a, Heerenveen), Beukema (d, AZ Alkmaar).

Partenze: Medel (c, Vasco da Gama), Sansone (a, svincolato), Kyriakopoulos (d, Sassuolo), Cambiaso (d, Juventus), Kasius (d, AZ Alkmaar), Angeli (d, Cittadella).

Trattative: Ballo-Touré.



CAGLIARI

Arrivi: Bellanova (d, Inter), Sulemana (c, Verona).

Partenze: Bellanova (d, Torino).

Trattative: Jankto, Scuffet.



EMPOLI

Arrivi: La Mantia (a, Spal), Grassi (c, Parma), Maldini (c, Spezia).

Partenze: Vicario (p, Tottenham), Cambiaghi (a, Atalanta), Pjaca (a, Juventus), Destro (a, svincolato), Akpa Akpro (c, Lazio), Satriano (a, Inter).

Trattative: Maldini, Cancellieri.



FIORENTINA

Arrivi: Sabiri (c, Sampdoria).

Partenze: Venuti (d, svincolato), Saponara (c, svincolato).

Trattative: Parisi.



FROSINONE

Arrivi: Kvernadze (a, FC Kolkheti 1913), Cuni (a, Bayern Monaco), Brescianini (c, Cosenza).

Partenze: Lucioni (d, Lecce), Mulattieri (a, Sassuolo), Cotali (d, Modena), Turati (p, Sassuolo), Ravanelli (d, Cremonese), Frabotta (d, Juventus), Sampirisi (d, Monza), Kone (c, Torino), Moro (a, Sassuolo), Marcianò (p, svincolato), Matarese (a, svincolato), Insigne (a, Palermo).

Trattative: Harroui.



GENOA

Arrivi: Martin (d, Mainz), Favilli (a, Ternana), Cassata (c, Ternana), Leali (p, Ascoli).

Partenze: Salcedo (a, Inter), Criscito (d, svincolato), Haps (d, Venezia), Buksa (a, Wsg Tirol), Sturaro (c, svincolato).

Trattative: Gabbia, Retegui.



INTER

Arrivi: Frattesi (c, Sassuolo), Thuram (a, Borussia Monchengladbach), Salcedo (a, Genoa), Sensi (c, Monza), Satriano (a, Empoli), Agoumé (c, Troyes), Fabbian (c, Reggina), Lazaro (d, Torino), Radu (p, Auxerre), Colidio (a, Tigre), Stankovic (p, Volendam), Vanheusden (d, AZ Alkmaar).

Partenze: Skriniar (d, PSG), D'Ambrosio (d, svincolato), Dalbert (d, svincolato), Gagliardini (c, Monza), Dzeko (a, Fenerbahce), Bellanova (d, Cagliari), Lukaku (a, Chelsea).

Trattative: Lukaku, Besseck.



JUVENTUS

Arrivi: Cambiaso (d, Bologna), Weah (a, Lille), Lu. Pellegrini (d, Lazio), McKennie (c, Leeds), Zakaria (c, Chelsea), Rovella (c, Monza), Arthur (c, Liverpool), Frabotta (d, Frosinone), Ranocchia (c, Monza), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana).

Partenze: Cuadrado (c, svincolato), Di Maria (a, svincolato), Paredes (c, PSG).

Trattative: Scamacca.



LAZIO

Arrivi: Akpa Akpro (c, Empoli), Moro (a, Real Oviedo), Kamenovic (d, Sparta Praga), Jony (c, Gijon), A. Anderson (c, San Paolo).

Partenze: Lu. Pellegrini (d, Juventus), Romero (a, svincolato), Radu (d, svincolato), Durmisi (d, svincolato), Escalante (c, Cadice).

Trattative: Berardi, Kerkez, Torreira.

LECCE

Arrivi: Almqvist (a, Rostov), Lucioni (d, Frosinone)

Partenze: Falcone (p, Sampdoria), Umtiti (d, Barcellona), Colombo (a, Milan), Lucioni (d, Palermo), Oudin (c, Bordeaux).

Trattative: Chiriches.



MILAN

Arrivi: Colombo (a, Lecce), Sportiello (p, Atalanta), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Maldini (c, Spezia), Raveyre (p, Saint-Etienne), Romero (a, svincolato), Pulisic (a, Chelsea).

Partenze: Bakayoko (c, Chelsea), Brahim Diaz (c, Real Madrid), Dest (d, Barcellona), Vranckx (c, Wolfsburg), Ibrahimovic (a, svincolato), Tatarusanu (p, svincolato), Tonali (c, Newcastle).

Trattative: Reinders

MONZA

Arrivi: Cittadini (d, Atalanta), Sampirisi (d, Frosinone), Carboni (d, Venezia), Gagliardini (c, Inter).

Partenze: Marrone (d, svincolato), Marlon (d, Shakhtar Donetsk), Rovella (c, Juventus), Ranocchia (c, Juventus), Sensi (c, Inter), Gytkjaer (a, svincolato).

Trattative: Leris, Umtiti.



NAPOLI

Arrivi: Zanoli (d, Sampdoria).

Partenze: Gollini (p, Atalanta), Ndombele (c, Tottenham), Bereszynski (d, Sampdoria).

Trattative: Caprile, Karlsson.



ROMA

Arrivi: N'Dicka (d, Eintracht Francoforte), Aouar (c, Lione), Villar (c, Getafe), Shomurodov (a, Spezia), Vina (d, Bournemouth), Reynolds (d, Westerloo).

Partenze: Tahirovic (c, Ajax), Missori (d, Sassuolo), Volpato (c, Sassuolo), Wijnaldum (c, PSG), Llorente (d, Leeds), Camara (c, Olympiacos), Coric (c, svincolato). Darboe (c, Lask).

Trattative: Scamacca, Kristensen.



SALERNITANA

Arrivi: nessuno.

Partenze: Piatek (a, Hertha Berlino), Nicolussi Caviglia (c, Juventus), Troost-Ekong (d, PAOK Salonicco), Vilhena (c, Panathinaikos).

Trattative: Ranocchia, Miretti



SASSUOLO

Arrivi: Missori (d, Roma), Volpato (c, Roma), Kyriakopoulos (d, Bologna), Turati (p, Frosinone), Moro (a, Frosinone), Mulattieri (a, Frosinone).

Partenze: Zortea (d, Atalanta).

Trattative: Viti.



TORINO

Arrivi: Popa (p, Voluntari), Bellanova (d, Cagliari), Kone (c, Frosinone), Verdi (c, Hellas Verona), Haveri (d, Rimini).

Partenze: Ola Aina (d, svincolato), Adopo (c, Atalanta), Gravillon (d, Reims), Miranchuk (c, Atalanta), Vlasic (c, West Ham), Lazaro (d, Inter).

Formazione: Becao, Doig.



UDINESE

Arrivi: Lucca (a, Ajax), Zemura (d, Bournemouth), Kamara (d, Watford), Brenner (a, Cincinnati), Zarraga (c, Athletic Bilbao), Quina (c, Watford), Lucca (a, Ajax).

Partenze: Udogie (d, Tottenham), Arslan (c, Melbourne City), Nestorovski (a, svincolato), Pereyra (c, svincolato).

Trattative: Bergvall.



VERONA

Arrivi: Mboula (a, Maiorca).

Partenze: Gaich (a, CSKA Mosca), Verdi (c, Torino), Sulemana (c, Cagliari), Cetin (d, Ankaragucu), Veloso (c, svincolato).

Trattative: Bonazzoli.