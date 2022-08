Campionati europei: quali tornei inizieranno il prossimo weekend

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

In attesa della Serie A che prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto, il prossimo segnerà l'inizio di diversi campionati importanti in giro per il vecchio continente. Si parte venerdì 5 agosto con Bundesliga, Premier League, Ligue 1 ed Eredivisie. In Germania il match d'esordio è quello tra i campioni dell'Europa League dell'Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco, detentore del Meisterschale. Sabato invece è il turno di Borussia Dortmund-Bayern Leverkusen mentre in Inghilterra spicca Everton-Chelsea. Il menu della domenica prevede tra i match di spicco West Ham-Manchester City, Stoccarda-Lipsia, Marsiglia-Reims e Vitesse-Feyenoord. Per quanto concerne l'Italia dal 5 al 7 agosto sono in programma i trentaduesimi di finale di Coppa Italia a cui prenderanno parte le squadre di Serie A che non si sono piazzate tra le prime otto.