Capello: "Stadi? In Italia ogni tentativo di innovare si rivela impossibile"

La questione stadi in Italia continua ad essere un argomento spinoso. Soprattutto i club incontrano tantissime difficoltà nel momento in cui provano a costruire il proprio impianto come sta accadendo a Milano ma anche a Roma. Sulla questione è intervenuto anche Fabio Capello che ha così dichiarato ai microfoni de il Messaggero: "Negli stadi abbiamo un handicap spaventoso del quale non riusciamo a liberarci. La burocrazia ci lega in tutti i modi: Roma, Milano, Firenze, il problema è generale, riguarda il sistema paese. Qualsiasi tentativo di migliorare e innovare si rivela impossibile. Ai tempi del settore giovanile del Milan mi scontrai con Comune, Provincia, Regioni e comitati di quartiere. Un muro invalicabile. La questione degli stadi è prioritaria: la ripresa economica del calcio dipende dagli impianti".