Cardone: “Floriani o Marusic? Ecco il titolare della Lazio”

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Il giornalista si è soffermato sulle prossime uscite della Lazio, facendo anche il punto sui terzini. Queste le sue parole: “In generale penso che il titolare sarà Marusic. Non contro il Monza, ma poi tornerà lui”.

“Lazzari credo che andrà fino alla scadenza, non mi aspetto niente a gennaio a meno che non ci sarà qualche opportunità che coglierà; Sassuolo e Monza si erano fatti vivi per lui ma il giocatore ha rifiutato queste destinazioni. A sinistra vedremo cosa succederà con Pellegrini, per Gattuso viene dopo Tavares; anche per il mercato servirebbe farlo vedere anziché tenerlo fuori lista”.

“Pedraza? La cosa particolare, stando alla carriera, è che al suo arrivo era il titolare, con Tavares anche sul mercato e Pellegrini, che aveva iniziato bene con Gattuso, pronto a fare da vice. Alla fine c’è stata la rimonta del portoghese, la svolta negativa di Pedraza c’è stata col Mantova, non è piaciuto. Gattuso si aspettava un giocatore più forte, sui cui poter contare di più. Lazio-Monza? Gara insidiosa”.