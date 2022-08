Caso DAZN, Vezzali: "Domani ci sarà il tavolo tecnico, auspico..."

TUTTOmercatoWEB.com

In attesa del tavolo in programma domani alle 18:00 per discutere del caso DAZN, Valentina Vezzali si è espressa durante la conferenza stampa “Casa Italia Collection”. Queste le parole del sottosegretario con delega allo Sport: “Domani ci sarà questo tavolo tecnico con tutte le parti interessate, auspico che si possa trovare una soluzione per permettere agli utenti di poter fruire del servizio in maniera adeguata”.