Castellitto: “Totti non è Maradona. Ecco cosa mi hanno detto i tifosi della Lazio...”

Pietro Castellitto, attore che interpreta Totti nella serie tv "Speravo de morì prima" sulla carriera del capitano giallorosso, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera in cui spiega le difficoltà riscontrate nell'interpretare questo ruolo. Di seguito le parole di Castellitto che rivela anche un aneddoto particolare sui tifosi della Lazio: "I romanisti hanno ritrovato l’essenza del capitano, per me è anche un modo di stare tranquillo quando cammino per Roma. I laziali mi hanno detto che per prepararmi al meglio ho dovuto ripetere tre volte la terza media. Alla fine è un uomo che malgrado soldi e successo ha tenuto intatta la sua personalità. Non c’era nulla di scontato, e raccontarlo non era semplice, la trama della sua vita dal punto di vista cinematografico non è ricca di eventi drammaturgici come quella di Maradona o di Best".