Celtic, Bolingoli in dubbio per la Lazio. Lennon: "Problema al ginocchio"

Il Celtic continua a vincere. Dopo le vittorie in campionato, ieri è arrivato anche un 5-2 rifilato all'Hibernian nella Coppa scozzese. Gli uomini di Lennon hanno dato un'ulteriore prova di forza, ma hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Bolingoli. Il terzino sinistro ha dovuto lasciare anzitempo il campo per infortunio. Un problema al tendine del ginocchio che potrebbe escluderlo dal prossimo impegno di Europa League contro la Lazio. A confermarlo è stato il tecnico Lennon, che ha dichiarato: "Dovremo valutarlo e vedere come sta. In questo momento è in dubbio per giovedì".