Champions League, gli anticipi delle 18.45: il Chelsea di misura, spettacolo a Wolfsburg

Si sono appena conclusi i due anticipi delle 18:45 del martedì Champions League. Nelle prime due partite della quarta giornata il Chelsea non sbaglia e vince 1-0 contro il Malmö. In Svezia, i Blues dominano ma non dilagano. Basta un gol di Ziyech a Tuchel per agganciare momentaneamente la Juve in testa al girone. Nell'altra sfida il Wolfsburg vince 2-1 contro il Salisburgo tra le mura amiche della Volkswagen Arena. La sbloccano i padroni di casa dopo appena tre minuti con Baku. Gli austriaci trovano subito il pareggio grazie a una traiettoria perfetta su punizione di Wober. Nella ripresa ci pensa Nmecha a dare i tre punti ai tedeschi con un missile sotto la traversa.