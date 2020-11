Champions League, il Dortmund cala il tris sul Bruges: il Borussia rimane in vetta

La Lazio vince, ma il Borussia Dortmund non rimane a guardare. I tedeschi, impegnati nell'altra sfida del girone F di Champions League, si è imposta sul Bruges per 3 a 0. Al 18' è stato il solito Haaland ad aprire le marcature. L'attaccante sfrutta al meglio il passaggio di Sancho, mettendo la palla all'angolino basso di sinistra. Al 45' arriva il raddoppio delle stesso Sancho: un tiro potente da venti metri che scavalca la barriera della squadra belga. Il tris lo cala al 60' il bomber norvegese, che mette la parola fine alla sfida. La squadra di Favre rimane in testa alla classifica del girone, a quota sei punti in classifica. Il gruppo di Inzaghi, uscito vincente dalla gara di questa sera contro lo Zenit San Pietroburgo, è a un solo punto di distanza.

