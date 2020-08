Champions League, il Psg elimina l’Atalanta: in campo anche Sergio Rico

Succede l’impossibile a Lisbona. Nel primo quarto di finale di Champions League, il Psg elimina l’Atalanta, ultima italiana rimasta in gioco. La Dea va in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Pasalic che batte Navas con il mancino. Nella ripresa, gli uomini di Gasperini mantengono il risultato fino al 90’. Poi Marquinhos e Choupo-Moting ribaltano la situazione. Beffa atroce per l’Atalanta che esce dalla competizione. I parigini affronteranno in semifinale la vincente di Lipsia-Atletico Madrid, in programma domani alle 21:00. Da segnalare l’ingresso in campo di Sergio Rico che al 79’ sostituisce l’infortunato Navas. Il portiere portoghese è un obiettivo di mercato della Lazio che potrebbe sceglierlo come vice Strakosha.