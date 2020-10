Champions League, in cinque per i diritti Tv in Italia: la situazione

Fra dieci giorni partirà la sessantaseiesima edizione della Champions League e in Italia le partite si potranno vedere in esclusiva su Sky. Per la prossima edizione, però, ancora non si sa se il torneo verrà trasmesso nuovamente dallo stesso broadcaster. Sono in corso le presentazioni delle offerte per i diritti televisivi della competizione internazionale nel Bel Paese e, ad ora, come riporta Il Sole 24 Ore, sono in cinque a contendersi il premio: Sky, DAZN, Rai, Mediaset e Amazon.

I DIFFERENTI PACCHETTI - Sul tavolo ci sono quattro diverse opzioni per la distribuzione delle gare, senza fare differenza tra pay e free Tv: Il pacchetto A1 contiene 16 partite e la scelta della partita migliore e gli highlights delle rimanenti per la giornata del martedì. La seconda scelta (pacchetto A2) offre 17 partite, il miglior match del mercoledì, gli highlights sia del martedì che del mercoledì e la Supercoppa. La terza opzione (pacchetto B) mette a disposizione 104 gare (tutte meno che la finale) e gli highlights del martedì e del mercoledì. L'ultimo pacchetto (C) ha una sola partita, ma la più importante: la finale.