Champions League, la Uefa ripensa al format: si valuta l'idea final four

La Uefa ripensa al forma della Champions League. Secondo quando riporta il New York Times, si starebbero valutando delle modifiche relative alla fase finale della competizione, prendendo in prestito un sistema già in atto nel basket. Si tratta della final four con semifinali e finale tutte in una gara secca e in un'unica sede. In questo modo si allungherebbe la durata dell'evento conclusivo del torneo, da un solo giorno a una settimana. Resta comunque da comprendere la fattibilità dell'operazione in termini di diritti televisivi. Le semifinali in partite d'andata e ritorno, infatti, generano numerose entrate in più, anche dal punto di vista del botteghino. Dalle parti di Nyon, tuttavia, c'è la convinzione che anche una semifinale unica sarà sufficiente per garantire gli stessi guadagni.

