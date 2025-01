Champions League | Milan e Juve evitano il derby, l'Atalanta pesca il Bruges

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di sorteggi per quanto riguarda le squadre di Champions League che dovranno superare i playoff per accedere agli ottavi di finale della competizione. Per Milan e Juventus scampato il rischio derby italiano con la squadra di Conceicao che sfiderà il Feyenoord e quella di Motta che se la vedrà con il PSV. Il sorteggio sorride anche all'Atalanta che pesca il Bruges mentre l'Inter, come noto, è già agli ottavi della competizone.

Da segnalare il big match tra Manchester City e Real Madrid mentre il Bayern Monaco avrà un playoff più agevole contro il Celtic.

Di seguito tutti gli accoppiamenti dei playoff:

Brest-Psg

Bruges-Atalanta

Manchester City-Real Madrid

Juventus-Psv

Monaco-Benfica

Sporting-Borussia Dortmund

Celtic-Bayern Monaco

Feyenoord-Milan