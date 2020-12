Champions League: solo quattro club sono imbattuti come la Lazio

La Lazio pareggia a Dortmund in una gara che ha visto un secondo tempo dominato dai biancocelesti che avrebbero meritato certamente la vittoria. La squadra di Inzaghi rimane però uno dei pochi club ancora imbattuti in Champions League. Come riportato da Lazio Page infatti sono solo cinque le squadre che non hanno perso dopo cinque gare: oltre alla Lazio, il Bayern Monaco, il Manchester City, il Chelsea e il Barcellona.

Lazio, applausi e rimpianti: Biancocelesti super, il Borussia Dortmund si salva

MOVIOLA - Borussia Dortmund - Lazio, Mateu Lahoz troppo all'inglese. E sul gol tedesco...

TORNA ALLA HOME