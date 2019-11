CIES, gli allenatori che usano di più la panchina: Lazio sul podio

Serve una panchina lunga per affrontare un'intera stagione, soprattutto quando ti aspettano tre competizioni. La Lazio ha messo a segno, in estate, alcuni colpi per puntellare la rosa dove necessario e dare maggior respiro nella gestione dei giocatori. Mister Inzaghi sceglie con cura, partita dopo partita, gli uomini da mandare in campo. I cambi in corso, poi, possono diventare fondamentali per mettere la gara dalla propria parte. E la panchina è diventata la sua arma in più. Lo dimostrano i dati forniti dal Cies, l'Osservatorio del Calcio, che ha stilato una classifica in base alla percentuale di minutaggio concessa ai giocatori, inizialmente seduti in panchina, drante la partita. La Lazio si posiziona sul podio, al terzo posto: sul minutaggio totale della squadra, il 7,4% è riservato agli uomini provenienti dalla panchina. Seconda la Sampdoria, con l'8,2%. Juventus prima in classifica, a quota 8,8%.

Pubblicato l'1/11 alle ore 22:48