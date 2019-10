Classifica assist Serie A, Luis Alberto al comando da solo

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Luis Alberto consolida la propria leadership nella classifica degli assist. Il centrocampista spagnolo, con il cioccolatino offerto a Immobile a Bologna, si è portato in vetta solitaria della speciale graduatoria. Quello di ieri è stato il quinto assist vincente a cui si aggiunge quello in Europa League contro il Rennes, per un totale di sei. Solo De Bruyne ha fatto meglio del numero dieci biancoceleste, prendendo in esame i migliori cinque tornei d'Europa. Tornando al nostro campionato, l'andaluso precede Duncan e Pellegrini fermi a quota quattro. Ai piedi del podio c'è anche Sergej Milinkovic Savic che ha firmato tre passaggi vincenti. Nei primi dieci c'è anche Ciro Immobile che, oltre ad aver segnato sette reti, ha anche fornito due assist. Di seguito la classifica completa:

1) 5 assist: Luis Alberto (Lazio).

2) 4 assist: A. Duncan (Sassuolo), L. Pellegrini (Roma).

4) 3 assist: S. Milinkovic Savic (Lazio), L. Insigne (Napoli), J. Callejon (Napoli), D. Kulusevski (Parma), R. Orsolini (Bologna).

9) 2 assist: C. Immobile (Lazio), Douglas Costa (Juventus), P. Ghiglione (Genoa), N. Barella (Inter), D. Baselli (Torino), A. Gomez (Atalanta), S. Sensi (Inter), Romulo (Brescia), Gervinho (Parma), F. Chiesa (Fiorentina), D. Zapata (Atalanta), N. Nandez (Cagliari), E. Pulgar (Fiorentina), S. Tonali (Brescia), H. Hateboer (Atalanta).

24) 1 assist: Luiz Felipe (Lazio), S. Lulic (Lazio).

