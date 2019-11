CLASSIFICA - Lazio, agguantato il quarto posto: c'è la fila per la Champions

La Lazio batte il Milan a San Siro grazie alle reti di Immobile e Correa e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. I biancocelesti, approfittando della sconfitta dell'Atalanta e del passo falso del Napoli contro la Roma, agguantano il quarto posto a quota 21 punti. Insieme ai ragazzi di Inzaghi anche Atalanta e Cagliari, anche se i capitolini possono far affidamento su una migliore differenza reti. C'è la fila per un posto in Champions.