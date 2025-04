CLASSIFICA - Lazio, il quarto posto è più vicino: riprende la corsa Champions

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CLASSIFICA - Tre punti fondamentali. La Lazio batte l'Atalanta conquistando l'intera posta in palio al Gewiss Stadium. La squadra di Baroni raggiunge quota 55, a tre lunghezze di distanza dalla Dea (58), attualmente al terzo posto. In attesa della sfida di domani contro il Napoli, il Bologna ha un solo punto in più dei biancocelesti. Questa sera è in programma la sfida tra Juventus e Roma: al momento la Lazio ha gli stessi punti dei bianconeri, tre in più rispetto ai giallorossi. Insomma, la corsa Champions riprende. Con una classifica cortissima e una vittoria che pesa tanto.

