CLASSIFICA - Stop della Juve contro l'Atalanta, accorcia la Lazio

Solita vittoria di sofferenza per la Lazio che batte il Benevento 5-3 all'Olimpico e guadagna 3 punti fondamentali per la corsa Champions. Con il successo maturato oggi i biancocelesti accorciano sulla Juventus, uscita sconfitta dal Gewiss Stadium per 1-0, e si portano momentaneamente a -1 dal Napoli. I partenopei scenderanno in campo stasera contro l'Inter, mentre alle 18:00 toccherà alla Roma attualmente a -4 dai ragazzi di Inzaghi. Di seguito la classifica completa

1. Inter 74*

2. Milan 66

3. Atalanta 64

4. Juventus 62

5. Napoli 59*

6. Lazio 58*

7. Roma 54*

8. Sassuolo 46

9. Hellas Verona 41

10. Sampdoria 39

11. Bologna 37

12. Udinese 36

13. Genoa 32

14. Spezia 32

15. Fiorentina 30

16. Benevento 30

17. Torino** 27

18. Cagliari 25

19. Parma 20

20. Crotone 15

*una partita da recuperare

**due partite da recuperare