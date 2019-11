Cluj, Juan Culio tra Lazio e il ricordo della Roma: "All'Olimpico iniziò tutto"

La Lazio archivia la vittoria in casa del Sassuolo e inizia i lavori in vista del CFR Cluj. Alla squadra di Inzaghi serve una vittoria per mantenere accesa la speranza di passaggio al turno successivo. Alla stampa romena ha parlato l'attaccante Juan Culio, che nel 2008 all'Olimpico realizzò una doppietta alla Roma: "Tornare all’Olimpico significa molto. Tutto ha avuto inizio lì e giovedì possiamo ottenere qualcosa di incredibile per il CFR Cluj. Con un punto possiamo qualificarci alla fase successiva e sarebbe un qualcosa di fantastico. Se dovessi conquistare la qualificazione sarebbe la miglior prestazione della storia del club, poi ci sarebbe la vittoria all'Olimpico contro la Roma, poi al terzo posto la vittoria con il Manchester United, ed infine il successo con il Celtic". Sulla partita di 11 anni fa: "Quella serata significa molto, per me, per il CFR Cluj e per tutti a Cluj. È il momento in cui tutto è iniziato, il primo match nella storia del club in Champions League e abbiamo vinto. Lì è iniziata veramente la mia carriera calcistica e sia io che la società siamo diventati più popolari in Europa. Ho segnato due gol molto importanti e per me è stato straordinario perché sugli spalti avevo mia moglie con i miei figli".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

EUROPA LEAGUE, LA DESIGNAZIONE DI LAZIO - CLUJ

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE