Conference League, la Fiorentina manda ko il Viktoria Plzeň ai supplementari: viola in semifinale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è in semifinale di Conference League, dove incontrerà la vincente della sfida tra Paok e Bruges. Una gara complessa, come quella dell'andata, per i viola che sono riusciti a sbloccare il risultato solo ai tempi supplementari.

La squadra di Italiano, soprattutto nel primo tempo, crea tante occasioni ma non riesce a finalizzare. Nella ripresa il Viktoria Plzeň gioca in dieci per l'espulsione di Cadu ma nonostante la superiorità numerica i padroni di casa non riescono a incidere. Dopo il 90esimo finalmente la Fiorentina la sblocca e passa in vantaggio prima con Nico Gonzalez e poi raddoppia con Biraghi che fissa il punteggio finale sul 2-0 dopo lo 0-0 dell'andata.