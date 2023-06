Conference League, stasera la finale tra West Ham e Fiorentina: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina sarà la seconda finalista italiana in una competizione europea a scendere in campo, dopo la Roma sconfitta dal Siviglia in finale di Europa League e in attesa dell'Inter che sarà impegnato sabato in finale di Champions contro il City. Alle ore 21.00, presso la Eden Arena di Praga, i viola di Italiano sfideranno gli inglesi del West Ham, reduci da un'ottima cavalcata nella competizione, ma da una stagione complicata in Premier League. La partita, che sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Dazn, NOW e SkyGO, oltre che in chiaro su Tv8, potrebbe rappresentare la chance per la Fiorentina di tornare alla vittoria di un trofeo europeo dopo la Coppa dello Coppe alzata al cielo nel '61. Discorso simile per gli Hammers che, oltre al medesimo trofeo, ma vinto nel '64, hanno nel loro palmarès anche una Coppa Intertoto risalente al 1999.