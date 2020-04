Consiglio Europeo, Gualtieri: "Riconosciuto Recovery Fund urgente. Successo per l'Italia"

Dopo la nota del premier Giuseppe Conte, arriva anche la reazione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alle decisioni del Consiglio Europeo. Soddisfatto dell'esito il titolare di via XX settembre: "Il Consiglio Europeo riconosce che il Recovery Fund è necessario e urgente e deve avere risorse significative. Un successo per l’Italia e i paesi che hanno spinto per questa soluzione".