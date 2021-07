Copa America, l'Argentina asfalta l'Ecuador: Correa se la guarda e Hincapiè...

L'Argentina vince e vola in semifinale di Copa America. Allo Stadio Olimpico di Goiania, l'Albiceleste si impone 3-0 contro l'Ecuador decisamente da rivedere. Il match si sblocca nel primo tempo quando Messi regala a De Paul un cioccolatino solo da scartare. Il centrocampista dell'Udinese insacca il pallone a porta vuota portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa ci pensa un altro giocatore di Serie A a mettere il risultato in ghiaccio. Lautaro Martinez, servito ancora da uno straripante Messi, batte l'estremo difensore con un destro da pochi passi. Poco dopo l'Ecuador rimane in dieci. Hincapiè, difensore classe 2002 accostato anche alla Lazio, trattiene Di Maria lanciato a rete. Fallo da ultimo uomo, cartellino rosso e calcio di punizione dal limite che Messi trasforma come al solito in maniera magistrale. Scaloni opera 4 cambi nel corso del match ma non manda in campo Correa. L'attaccante biancoceleste assiste a tutta la sfida dalla panchina.