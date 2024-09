Coppa Davis | Berrettini, le lacrime dopo la vittoria: "Senza i compagni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Maurizio Borsari

Una partenza difficile, ma poi ha reagito: Matteo Berrettini ha battuto Alexander Blockx regalando all'Italia il primo punto nella sfida contro il Belgio valida per la fase a gironi di Coppa Davis. Al termine della sfida, l'azzurro non è riuscito a contenere l'emozione mostrando le lacrime in diretta...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > BERRETTINI COPPA DAVIS <

