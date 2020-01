Coppa Italia, l'Inter cala il poker: steso il Cagliari a San Siro

Giornata di Coppa Italia, in cui la Lazio ha battuto la Cremonese per 4 a 0 passando così al turno successivo. Dopo i biancocelesti è stata la volta di Inter - Cagliari. Per gli uomini di Maran il match comincia subito in salita, perchè passano solo 60 secondi per il vantaggio nerazzurro: tiro all'angolino di Lukaku, non può nulla il portiere. Al minuto 22' arriva anche il raddoppio: Borja Valero calcia da posizione ravvicinata, indirizzando la palla nel centro della porta. Il secondo tempo non comincia meglio per il Cagliari. Dopo 4 minuti l'Inter trova il 3 a 0 sempre con il solito Lukaku: colpo di testa sotto la traversa in seguito all'assist al bacio di Barella. Prova la reazione di orgoglio la squadra ospite, accorciando le distanze al 72' con un tiro da centro area di Christian Oliva. Speranze che si sgretolano solo 9 minuti più tardi, quando Ranocchia firma il poker colpendo di testa sugli sviluppi di un corner. Al triplice fischio, il risultato è fermo sul 4 a 1. Passa dunque la compagine di Antonio Conte, che ai quarti di finale incontrerà la vincitrice tra Fiorentina e Atalanta.

