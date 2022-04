Coppa Italia, lancio di oggetti in campo: ammenda per Milan e Juventus

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Multa di 3000 per Juventus e Milan arrivata dal giudice sportivo dopo le due semifinali di Coppa Italia andate in scena martedì e mercoledì. Di seguito le motivazioni.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in direzione di un calciatore avversario un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco in direzione di un calciatore avversario una bottiglietta d'acqua ed un piccolo oggetto di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Squalifica di una giornata per Mattia de Sciglio che era in diffida e salterà la finalissima tra Juventus e Inter in programma il prossimo 11 maggio.