Coppa Italia, Roma eliminata: la Juventus cala il tris

All'Allianz Stadium va in scena Juventus - Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Da subito i bianconeri prendono possesso del campo, schiacciando l'avversario nella propria metà campo. Gli uomini di Fonseca provano timide ripartenze, senza creare troppi pericoli. Al minuto 26', il solito Cristiano Ronaldo firma il vantaggio: il portoghese entra in area e con un preciso diagonale beffa Pau Lopez. Il dominio Juventus non cessa, e arriva infatti anche il raddoppio con Bentancur, che si smarca in area e con il destro trova il gol da posizione centrale. Non è sazia la compagine di Sarri, che prima dell'intervallo si porta sul 3 a 0 con un colpo di testa di Bonucci. La Roma prova a dare un senso alla serata, e nei primi minuti della ripresa trova il gol della bandiera: sinistro di Under che sbatte sulla traversa, la sfera colpisce il braccio di uno sfortunato Buffon e finisce in rete. La Roma cerca a questo punto di riaprire definitivamente la partita aumentando il pressing, ma la Juventus è brava a gestire il vantaggio. Al triplice fischio i bianconeri possono festeggiare l'accesso alle semifinali. Roma fuori dai giochi, domenica prossima sarà derby con la Lazio.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, MASSA DA BRIVIDI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE