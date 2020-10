Corea del Sud, ritrovato morto il difensore Nam-chun Kim: ipotesi suicidio

È stato ritrovato questa mattina morto in un parcheggio a Seoul, in Corea Del Sud, il difensore coreano Nam-chun Kim. 31enne, difensore, vincitore nel 2016 del campionato coreano con l'FC Seoul. Secondo fonti vicine alla polizia locale, non è da escludere che il calciatore possa essersi tolto la vita.

Maradona, gli auguri di Giordano: "60 anni fa nasceva il dio del calcio"

Lazio, gli auguri di Reina a Maradona: “Auguri Diego”

TORNA ALLA HOME PAGE