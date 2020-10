Maradona, gli auguri di Giordano: "60 anni fa nasceva il dio del calcio"

Giornata speciale per il mondo del calcio e dello sport in generale che festeggia i 60 anni di Diego Armando Maradona. Il 30 ottobre nasceva quello che è considerato il più grande giocatore di tutti i tempi. In moltissimi hanno voluto mandare un messaggio di auguri all'argentino e tra di loro c'è anche l'ex Lazio Bruno Giordano che con Maradona ha anche giocato insieme ai tempi del Napoli: "60 anni fa nasceva quello che poi sarebbe stato il dio del calcio, ti ringrazio perché mi mi hai dato la possibilità̀ di poterti giocare accanto e soprattutto di essere tuo amico. Ti voglio bene buon compleanno Maradona".

