Atalanta, salta la conferenza stampa di Gasperini: positivo un membro dello staff

Il Coronavirus mette ancora una volta in ginocchio l'Atalanta: dopo la passata positività di Toloi, oggi i risultati dei tamponi hanno fatto emergere un nuovo contagiato all'interno del gruppo squadra (più specificatamente un membro dello staff di Gasperini) facendo saltare la conferenza stampa del mister in vista della prossima sfida di campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport. Pare che si tratti dell'ex giocatore Raimondi. In mattinata la squadra ha svolto nuovi test e aspetta i risultati prima di partire verso Crotone.