Coronavirus, caos Boca Juniors: in campo con i calciatori positivi

Sta per ricominciare la coppa sudamericana più ambita. In vista però ci sono moltissime polemiche legate al coronavirus. La squadra protagonista è il Boca Juniors che sarà impegnata nella notte tra giovedì e venerdì contro i paraguaiani del Libertad. La gara è valida per il primo turno di Copa Libertadores. La Conmebol e il ministero della Salute paraguaiano hanno autorizzato la squadra argentina a schierare giocatori ancora positivi al Covid-19. Il Boca ha ben 10 calciatori contagiati ma potrà farli scendere in campo senza problemi. La Libertad parla di indignazione e ripudio e sta già preparando il ricorso.