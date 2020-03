Coronavirus, cinque casi di positività al Covid-19 nel Valencia

Il Valencia comunica che sono stati riscontrati cinque casi di positività al Covid-19 del club tra tecnici e giocatori della prima squadra. Il club non rende noti i nomi, ma fa sapere che tutti al momento sono nei propri domicili, in un buono stato di salute e in isolamento. Il Valencia ribadisce il suo supporto alle autorità sanitarie e alla campagna di sensibilizzazione dei social che chiede a tutta la popolazione di restare a casa e di proseguire con le misure di igiene e di prevenzione. In giornata era arrivata anche la notizia della positività di Ezequiel Garay.

