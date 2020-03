Coronavirus / Israele corre verso il vaccino: "Traguardo in una manciata di settimane"

Il Coronavirus sta paralizzando l'economia mondiale. In Italia, dopo le nuove norme stringenti per la Lombardia e altre 11 province, la notizia di oggi riguarda soprattutto la fuga dalle zone rosse tentata da centinaia di persone riversatesi nelle stazioni. La stampa estera si è invece concentrata sulle dichiarazioni del Ministro della Scienza e della Tecnologia d'Israele, Ofir Akunis, ai microfoni del Jerusalem Post. Il Ministro ha dichiarato che Israele sta correndo verso il vaccino verso il COVID-19 e conta di arrivare al traguardo in una manciata di settimane in modo da renderlo poi disponibile in circa 90 giorni. Chen Katz del gruppo biotecnologico del Migal ha spiegato che il vaccino si basa su un nuovo sistema che permette di far transitare la proteina in grado di scatenare la risposta immunitaria al Coronavirus nei tessuti delle mucose.