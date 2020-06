Coronavirus, l'Oms: "C'è ottimismo per vaccino entro 2020"

La voglia di mettersi alle spalle la vicenda Coronavirus è sempre più grande. La Serie A sta per ripartire e con lei gli italiani sperano di ritrovare la normalità dei giorni precedenti all'emergenza sanitaria. Rassicura da questo punto di vista l'Oms che, come riporta corrieredellosport.it, ha rivelato la sperimentazione di oltre 300 vaccini con la speranza di averne uno di successo a fine 2020. Queste le parole della responsabile degli scienziati dell'organizzazione, Soumya Swaminathan, sul vaccino: "Nutro la speranza e sono ottimista. Se avremo fortuna, ci saranno uno o due vaccini di successo. Lo sviluppo di un vaccino è un compito complesso, comporta molte incertezze. La cosa positiva è che abbiamo molti vaccini in modo che anche se il primo fallisce, o se il secondo fallisce, non perdiamo la speranza, non ci arrenderemo”.

PRIORITÀ - "La priorità ce l'avranno i conducenti e gli operatori delle ambulanze e altri operatori sanitari, ma anche la polizia, coloro che lavorano nei supermercati, queste sono le persone molto esposte."

