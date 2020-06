Lazio, Canigiani: “Presto per parlare di tifosi allo stadio e Auronzo”

Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, ha fatto il punto sulle iniziative dedicate ai tifosi, intervenendo a Lazio Style Radio: “Le iniziative che permettono ai nostri tifosi di comprare le sagome da mettere sugli spalti, e quella di caricare i giocatori con i video stanno andando molto bene. Riceviamo ogni giorno video di sostenitori che caricano la squadra, la Lazio non sarà sola sul campo”.

STADIO E AURONZO – Canigiani ha proseguito parlando del possibile ritorno dei tifosi allo stadio e del ritiro di Auronzo: “Ci sono state riunioni per parlare di eventuali ritorni negli stadi dei tifosi, ma al momento è troppo prematuro fare previsioni. Non ci sono elementi concreti, si valuterà step by step la situazione generale. Stesso discorso per Auronzo: bisognerà vedere se la stagione terminerà i primi di agosto, e se la prossima inizierà il 12 settembre. Solo a quel punto, ci sarebbe un confronto con lo staff tecnico per pianificare al meglio un eventuale ritiro”.

