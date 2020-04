Coronavirus, la Federcalcio romena ha chiesto di riprendere il 27 maggio

La Federcalcio rumena chiederà al governo di consentire ai club di riprendere gli allenamenti durante lo stato di emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19, al fine di consentire al campionato di riprendere il 27 maggio. Lo ha affermato il presidente della Frf Razvan Burleanu, che ha anche svelato di prendere in considerazione tre date per riprendere la stagione: il 27 maggio, il 3 giugno e il 13 giugno. "Se iniziamo il 27 maggio, finiremo le competizioni nazionali il 28 giugno - ha spiegato Burleanu, convinto che lo 'scudetto' debba essere assegnato sul campo - Temo che se non riprenderemo il campionato entro maggio, non troveremo più di 14-16 squadre professionistiche nei primi due campionati futuri".