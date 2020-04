Coronavirus / Lazio, Zingaretti firma l'ordinanza: obbligo di vaccino antinfluenzale per over 65

Il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, ha firmato l'ordinanza che prevede l'obbligo di vaccino antinfluenzale e anti pneumococcica per gli over 65 e il personale sanitario nel Lazio dal 15 settembre. In mancanza di vaccinazione inoltre è prevista l'inidoneità temporanea del personale sanitario. Per gli anziani che non si vaccineranno invece vigerà l'impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione.

