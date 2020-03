Coronavirus / Nuovo decreto: il Governo pronto a sequestrare auto e usare droni

Tante, troppe denunce negli ultimi giorni riguardanti soggetti che hanno violato le norme per prevenire il contagio da coronavirus. Il Governo sta quindi, come già anticipato ieri a una ulteriore stretta ai movimenti. Di multe fino a 2000 euro si è già parlato, ma dovrebbero essere introdotte anche altre sanzioni: sequesto dell'auto o della moto per chi non rispetta i divieti, droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini, un'app per tracciare i cittadini positivi al coronavirus. Norme stringenti per far rimanere a casa i cittadini, necessario dopo le oltre 11000 denunce degli ultimi giorni.

