Coronavirus, Podistica Lazio: annullato l'evento a Castel Giubileo

“L’11 marzo 1900 - 120 anni fa - la neonata Società Podistica Lazio partecipò alla sua prima gara, il Giro di Castel Giubileo, una competizione di corsa sui 20 chilometri che partiva da Porta Pia per finire a Porta del Popolo, passando per Castel Giubileo”. Con questo incipit storico, intento a ricordare l'anniversario di una giornata speciale per la società, la Polisportiva Lazio ha annunciato di aver annullato (momentaneamente) l'evento in programma domani. Come si legge su sslazio.org, infatti, l'11 marzo sarebbe andata in scena la ricorrenza della prima storica gara a cui parteciparono - vincendo la medaglia d'oro - gli atleti della Lazio. Proprio lì, vicino a Castel Giubileo, dove potrebbe anche sorgere (“destino”, scrive il sito della Polisportiva) la famosa Cittadella dello Sport. Un progetto ancora in divenire. Mentre per questo anniversario era tutto pronto: prima si sarebbe tenuta una corsa di 5 chilometri con alcuni corridori della sezione di Atletica Leggera vestiti con le tenute dei 9 fondatori, poi il lancio di 3 paracadutisti della sezione di Paracadutismo “che avrebbero portato 3 bandiere, la prima della S.S. Lazio con l’aquila, datata 1905, la seconda con l’effige dell’ideatore e fondatore, il bersagliere Luigi Bigiarelli, la terza con il tricolore, come segno di unità in un momento particolarmente difficile per la nostra nazione". Ma l'emergenza coronavirus ha obbligato la Polisportiva a cancellare tutto. L'evento sarà riprogrammato una volta che l'Italia sarà uscita dalla crisi.

