Coronavirus: rinviata anche Napoli - Inter di Coppa Italia

Non solo Juventus - Milan, salta anche l'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come riportato da gazzetta.it, Napoli - Inter è stata rinviata a data da destinarsi. Ieri sera era arrivato anche l'ok di Aurelio De Laurentiis, mentre Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni al momento del suo arrivo al CONI per il consiglio straordinario della Lega Serie A: "Rinvio? Non sappiamo ancora niente, ci adegueremo a quello che decideranno". E la decisione è stata presa: praticamente manca solo l'ufficialità.

CALCIOMERCATO LAZIO, SOGNO PROIBITO DEPAY

CALCIOMERCATO LAZIO, GIROUD RESTA POSSIBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE