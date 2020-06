Coronavirus, Rt superiore a 1 nel Lazio. D'Amato: "Dato atteso, dovuto a focolai chiusi"

Oggi l'Istituto Superiore di Sanità ha reso nota l'analisi dei dati del contagio della settimana tra l'8 e il 14 giugno, individuando nel Lazio l'unica regione con Rt (indice di contagiosità) superiore a 1. Il dato, che non deve allarmare, è dovuto ai focolai ormai chiusi del San Raffaele e della Garbatella, che in quei giorni fecero incrementare il numero dei positivi. Le parole dell'assessore alla Salute regionale D'Amato: "Nell’odierna valutazione da parte del Ministero della Salute il Lazio registra un valore RT superiore a 1, ma questo ce lo aspettavamo ed era inevitabile poiché è causato dai focolai ormai chiusi nella città di Roma. Sarebbe stato grave l’inverso poiché avrebbe significato la non tempestiva delimitazione di tutti i casi dei focolai. La rilevazione del Ministero ci dice inoltre come il Lazio abbia il miglior sistema di contact tracing a livello nazionale con il 100% dei casi con regolare indagine epidemiologica e con ricerca dei contatti stretti. Un dato estremamente positivo se collegato anche al netto miglioramento del tempo medio tra data di inizio sintomi e la data della diagnosi (tampone) che scende a sole 48h, su una soglia di sufficienza delineata in 5 giorni".